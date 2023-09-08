現代人生活、工作壓力大，下班回到家就累癱已成日常，除了慢性疲倦症候群、肝功能變差引起的疲倦外，最怕就是癌症上身。一名46歲電商公司男主管，為了家計拚命加班，近1、2年感覺「怎麼睡都睡不飽」，感冒必須數周才會痊癒，原以為只是工作壓力導致，未料某次公司健檢被診斷出已是肝癌末期。

資深媒體人小彤在《健康2.0》中分享該名個案，上述男子為了照顧父母、小孩，必須一肩扛起家中經濟重擔，一天工作12小時，下班回家仍盯著電腦，近2年感覺整個人疲倦無力、睡不飽，全身筋骨肌肉酸痛，且容易頭痛，特別的是，過去幾天內就能康復的感冒，如今都得拖上好幾周才能痊癒。

此外，男子只要晚上應酬喝酒，隔天早上眼白就泛黃，還會嘴破。男子原以為只是工作壓力大，加上年紀漸長，因此不以為意，直到公司某次員工健檢才發現他已罹患末期肝癌了。

家醫科醫師王健宇表示，當人感覺長期疲憊，可能就是一重要的健康警訊，若再同時出現體重減輕、血糖不穩、肌肉較為萎縮、嗜睡、消瘦憔悴、蒼白、貧血、電解質不平衡等癌症惡體質狀況，務必儘速就醫，因為上述症狀都是癌症警訊，儘速就醫，才能及早診斷、治療，以獲得較好的癌症預後狀況。