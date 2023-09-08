一名網友最近在查看明年暑假從美國紐約到波士頓的火車票，大約4到5個小時的車程，一人約755元台幣，跟台灣自強號台北到台南的票價差不多，驚呼「美國火車怎麼那麼便宜？」內行網友直呼美國火車又慢又舊，「根本沒人要搭」，甚至認為「台灣火車絕對屌打」。

原PO在批踢踢發文表示，最近在查明年暑假從美國紐約到波士頓的火車票，發現5位大人只要118美金（約3800元新台幣），以匯率32元來計算，一人只要755元，和台灣自強號台北到台南（738元）的車程時間及票價差不多。

原PO疑惑表示，「在美國麥當勞打工時薪都有10美元了 （約320元新台幣），怎麼火車票價可以跟台灣差不多？」

貼文曝光後引發許多討論，搭過美國火車的網友點出票價便宜的原因是「又慢又舊」，「大巴有時候旁邊會座一堆怪怪的人，然後火車真的有夠可悲，超級舊又慢」、「沒人要搭好嗎，又慢又破」、「鐵軌太老舊，所以不能開太快」、「很破爛啊，所以有錢一點的都搭飛機。」甚至有網友直呼，「台灣火車絕對屌打！」