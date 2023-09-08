調查局航業調查處基隆調查站陸續發生多起站內人員勾結販毒份子調包侵占扣案毒品，監察院彈劾移送10名官員，其中最特別的是，包括過去長年經辦國安案件，有共諜高手之稱的林東正遭降1級改敘，另綽號「阿美」的調查局「緝毒女王」謝淑美則記過2次，2人不但都因徐宿良案受牽連下台，還慘遭懲戒命運。

林東正早年調派台灣高檢署查緝查黑行動中心支援，協助偵辦過前總統夫人吳淑珍涉及的國務機要費貪汙案、藍綠首長特別費案、勁永股市禿鷹案等重大弊案，亦曾任國家安全維護處國安維護科長，偵辦過國安共諜案，2021年3月才調升台北市調查處士林調查站主任，不料因曾任航基站副主任，曾是徐宿良的緝毒業務主管而被調職。

另毒品防制處跨境查處科科長謝淑美，綽號「阿美」，因偵破多起大型毒品案件被稱為「緝毒女王」，2014年擔任調查局台北市調查處機動站秘書期間，獲美國聯邦調查局FBI讚賞，赴美進修受訓，是調查局成立以來首位赴FBI交流的女秘書；她於新北市調處機動工作站副主任期間，也與馬來西亞肅毒局合作，偵破台灣毒梟與馬國毒販勾結，破護馬來西亞製毒工廠，查扣逾2億元毒品等案，表現亮眼，她在2020年6月才升任毒品防制處跨境查處科科長，也因徐案被調職。