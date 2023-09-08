受惠於蘋果新iPhone手機拉貨挹注，玉晶光8月合併營收為32.35億元，月增50.6%，年增27.62%，再創單月歷史新高，玉晶光表示，由於旺季效應客戶需求增加。

玉晶光1到8月合併營收為113.77億元，較去年同期增加5.97%，再創歷年同期新高。

玉晶光表示，9月訂單仍然不錯，但最後營收結果仍需看客戶實際拉貨。

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