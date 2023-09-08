受惠於蘋果新iPhone手機拉貨挹注，玉晶光8月合併營收為32.35億元，月增50.6%，年增27.62%，再創單月歷史新高，玉晶光表示，由於旺季效應客戶需求增加。
玉晶光1到8月合併營收為113.77億元，較去年同期增加5.97%，再創歷年同期新高。
玉晶光表示，9月訂單仍然不錯，但最後營收結果仍需看客戶實際拉貨。
玉晶光(3406)8月合併營收32.35億元，月增50.6%，創下單月歷史新高，玉晶光表示，9月訂單仍然不錯，但最後營收結果仍需看客戶實際拉貨。
受惠於蘋果新iPhone手機拉貨挹注，玉晶光8月合併營收為32.35億元，月增50.6%，年增27.62%，再創單月歷史新高，玉晶光表示，由於旺季效應客戶需求增加。
玉晶光1到8月合併營收為113.77億元，較去年同期增加5.97%，再創歷年同期新高。
玉晶光表示，9月訂單仍然不錯，但最後營收結果仍需看客戶實際拉貨。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。