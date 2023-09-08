台灣正妹Gigi獨自到肯亞某小鎮當志工教書，雖然受到當地學生愛戴，但隻身一人的她，常成為當地男性下手的目標，甚至會被藉故強吻，香港Youtuber「Torres Pit托哥」前往當地訪問她，她透露跟當地學霸Brian相處愉快，面對對方的告白，Gigi也給出回應。

Gigi在肯亞當志工期間，認識最好的朋友就是Brian，而對Gigi頗有好感的Brian，決定鼓起勇氣邀她出去約會，不過他在約會前表示從未跟不同種族的女生約會過，因此心情相當緊張，即便如此，仍打算在兩人第一次約會就獻吻，而在約會之前，Brian不僅花錢去租摩托車，還到市場買花要當作禮物，不難看出想給Gigi一個美好印象。

(非洲男生告白) 台灣女生和非洲男生的愛情故事? （影片／ Torres Pit托哥 Youtube）

Brian騎著摩托車帶著Gigi到草原約會，兩人一路上相談甚歡，而他也獻上精心準備的非洲傳統花布及項鍊，送給Gigi當作首次約會禮物，對此，Gigi表示Brian相當可愛，倘若兩人交往一定會相當快樂，但也強調絕對會出現文化上的差異，導致發生爭執，因此決定發給對方好人卡：「你是我在肯亞遇過最好的人，你是一個好男人，你會遇到更好的人，我會永遠記住你的」。

Gigi在當地經常成為男生下手的目標，讓不少網友不解為何不離開當地，甚至認為她要等到出事才後悔，對此，她強調幾乎不會單獨行動，也有保護自己的一套方法，至於肯亞也並非是非之地，像是當地還是有很多善良純樸的人存在。