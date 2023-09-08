執行署嘉義分署長柯怡伶帶領同仁前往關懷慰問，並勉勵少年認真向學。（執行署嘉義分署提供∕呂妍庭嘉義傳真）

執行署嘉義分署長柯怡伶帶領同仁前往關懷慰問，並勉勵少年認真向學。（執行署嘉義分署提供∕呂妍庭嘉義傳真）

雲林縣虎尾鎮16歲陳姓少年因名下房地產買賣，欠繳個人房屋土地交易所得稅約25萬餘元，行政執行署嘉義分署追查得知，此筆欠款是少年母親生前所欠下的奢侈稅，最後由陳父代繳部分欠款，考量到陳姓少年獨自居住、生活無人照應，執行署除通報雲林縣政府，也送上6000元助學金和物資，鼓勵少年認真向學。

嘉義執行署因陳姓少年因名下房地產買賣欠繳個人房屋土地交易所得稅約25萬餘元，為瞭解少年確實財產狀況即前往少年住處，到場發現少年國中畢業剛進入某高職就學，因父親目前在發電廠工作長駐台中廠區，無奈只能留少年單獨在雲林求學，平日少年獨自一人居住在老舊鐵皮屋中，生活環境雜亂不佳。

執行人員深入調查發現，陳姓少年的母親在2021年用他的名義買入房地產後短期內又賣出，才會被核課交易所得稅即奢侈稅，而賣出房地產所得金額全部被母親用以投資卻血本無歸，但陳母去年因病去世，少年父親則常年在外工作，家中又無其他長輩親人幫忙照顧，以致陳姓少年獨自一人居住生活，也不知道自己欠稅，

經執行人員與陳父聯繫，最後由陳父繳納部分款項，不足清償9萬餘元部分則辦理分期繳納，目前均正常繳納中。

執行人員除把少年生活狀況通報雲林縣政府社會處、教育處，捐贈助學金6000元外，也發起募集物資活動，募得全新運動長褲、運動鞋等生活用品，由分署長柯怡伶帶領同仁前往關懷慰問，柯怡伶則勉勵少年認真向學，未來有能力將社會的關懷再發揚出去，少年及其父對嘉義分署同仁的好意再三表示感謝。