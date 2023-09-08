中信金表示，8月份銀行及保險雙引擎營運表現佳，其中子公司中國信託商業銀行存放款及財富管理業務動能良好，單月稅後獲利42.83億元；另一方面，子公司台灣人壽保險公司受惠於美元持續升值與股利收入挹注，單月稅後獲利達35.12億元。

與去年同期相比，除了存放款基盤成長及利差擴大外，另因財富管理業績回溫及信用卡消費金額增加，使銀行稅後獲利成長22%；保險業務今年則因有認列防疫險相關損失之所得稅利益，獲利較去年同期成長24%。