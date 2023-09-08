中信金表示，8月份銀行及保險雙引擎營運表現佳，其中子公司中國信託商業銀行存放款及財富管理業務動能良好，單月稅後獲利42.83億元；另一方面，子公司台灣人壽保險公司受惠於美元持續升值與股利收入挹注，單月稅後獲利達35.12億元。
與去年同期相比，除了存放款基盤成長及利差擴大外，另因財富管理業績回溫及信用卡消費金額增加，使銀行稅後獲利成長22%；保險業務今年則因有認列防疫險相關損失之所得稅利益，獲利較去年同期成長24%。
中信金(2891)近期籌碼面有利空方，內外資法人和主力都站在空方。但從基本面來看，中信金2023年8月份自結盈餘，銀行及保險雙引擎營運都繳出亮麗成績。中信金8月份單月稅後盈餘為77.03億元，累計前八月合併稅後盈餘441.29億元，每股稅後盈餘（EPS）為2.26元。
中信金表示，8月份銀行及保險雙引擎營運表現佳，其中子公司中國信託商業銀行存放款及財富管理業務動能良好，單月稅後獲利42.83億元；另一方面，子公司台灣人壽保險公司受惠於美元持續升值與股利收入挹注，單月稅後獲利達35.12億元。
與去年同期相比，除了存放款基盤成長及利差擴大外，另因財富管理業績回溫及信用卡消費金額增加，使銀行稅後獲利成長22%；保險業務今年則因有認列防疫險相關損失之所得稅利益，獲利較去年同期成長24%。
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