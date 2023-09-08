台股今（8日）以16609.93點開出，隨後下跌近百點，權值股台積電下殺7元，觸及535元，AI股同樣疲弱，緯創、廣達挫低近1%，基泰建設新建案施工不慎造成鄰近公寓塌陷，1樓變地下室引起高度關注，股價受到衝擊，早盤慘吞跌停，鎖在13.35元，昨收在14.80元。

台股昨（7日）下跌119.02點，收在16619.14點，成交值為2383.43億。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超218.92億。自營商賣超78.34億，投信買超38.02億，外資及陸資賣超178.6億。

美股四大指數漲跌不一，道瓊小漲57.54點（或0.17%）至34500.73點，那斯達克指數下跌123.64點（或0.89%）至13748.83點，標普500指數挫低14.34點（或0.32%）至4451.14點，費城半導體下跌72.35點（或1.98%）至3582.11點。