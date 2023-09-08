彰化縣溪湖鎮鳳凰會館曾是移工的飲歡唱聚會地點，因違建等缺失被強制拆除夷為平地。（警方提供／孫英哲彰化傳真）

位於彰化縣溪湖鎮鄉間小道的鳳凰會館，雖是簡陋鐵皮屋，但每到周五至周末晚間人聲鼎沸，吸引許多移工聚集飲酒歡唱，屢屢滋事，溪湖警分局臨檢查出該處為違建等缺失，日前報請彰縣府執行強制拆除，將這座移工歡樂鐵皮屋夷為平地。

這次強制拆除的違章建築位於溪湖鎮大發段769地號，是1棟名為鳳凰會館的鐵皮屋。鳳凰會館為警方列管的治安場所，位在鄉間小徑，地點偏僻，平時不易察覺，但每逢周五至周日晚上人聲鼎沸，影響住戶安寧，因此屢遭檢舉有移工聚集在內喧嘩吵鬧。

溪湖警分局規畫警力密集臨檢，並於臨檢期間發現鳯凰會館的商業登記項目、消防安全設備及搭建的鐵皮屋有違規之虞，遂聯合彰縣府相關單位辦理聯合稽查，並運用第三方警政報請縣府執行強制拆除。

警方指出，假日期間，轄內酒吧娛樂場所人潮眾多，極易因酒精催化衍生酒後糾紛、聚眾鬥毆等社會治安事件，且縣長王惠美對違法犯罪深惡痛絕，更於縣政府治安會報指示相關局處，對於警察局通報列管的治安顧慮場所應優先處理、儘速完成查報流程，認定為違章建築，即予以拆除。

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