台北市中山區大直街94巷民宅7日晚間因工地施工導致傾斜，緊急撤離25戶住戶。現場驚悚畫面曝光，民宅往下沉，一樓已經被吞沒。昨(7日)晚間11時許已疏散住戶197戶、369人
台北市政府上午呼籲，因應大直民宅傾斜搶救工程，臺北市政府警察局已針對周邊道路進行交通管制，包含大直街（84巷至124巷間路段）、大直街84巷、大直街94巷、大直街94巷1弄、大直街94巷3弄、大直街124巷實施只出不進管制，請駕駛人避免前往管制區域。
台北市中山區大直街94巷民宅7日晚間因工地施工導致傾斜，緊急撤離25戶住戶。現場驚悚畫面曝光，民宅往下沉，一樓已經被吞沒。昨(7日)晚間11時許已疏散住戶197戶、369人
台北市政府上午呼籲，因應大直民宅傾斜搶救工程，臺北市政府警察局已針對周邊道路進行交通管制，包含大直街（84巷至124巷間路段）、大直街84巷、大直街94巷、大直街94巷1弄、大直街94巷3弄、大直街124巷實施只出不進管制，請駕駛人避免前往管制區域。
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