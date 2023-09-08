除了美中緊張關係給股市帶來風險之外，數據顯示全球第二大經濟體中國8月進出口下滑，亦削弱市場信心。

美國勞工部公布，上周（截至9月2日）初次請領失業給付人數降至21.6萬人，創下今年2月以來新低。投資人擔心這恐促使美國央行維持緊縮貨幣政策，進而給股市帶來壓力。

投資人也開始觀望下周發布的8月CPI。

尾盤紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）表示，貨幣政策是否足夠具限制性到經濟重拾平衡，這是一個懸而未決的問題。我們的政策執行狀況良好，但我們仍需要取決於數據。他指的是聯準會在9月召開會議之前釋出的數據。

周四收盤。道瓊指數漲57.54點或0.17%，報34,500.73點。標普500指數跌14.34點或0.32%，報4,451.14點。那斯達克指數跌123.64點或0.89%，報13,748.83點。費城半導體指數跌72.35點或1.98%，報3,582.11點。

道瓊指數相對抗跌，因蘋果在這個以周期股為主的指數中權重較低。

標普500指數11大類股漲跌互見，蘋果、其供應商以及在中國曝險較高的公司遭到拋售，拖累科技股指數大跌1.6%，表現最疲弱。

公用事業股漲1.3%，在11大類股中表現最佳。分析師認為這再度顯露出市場的避險情緒。

重磅級的蘋果下挫2.9%，連跌第2天，彭博報導，北京當局有意將敏感性政府部門禁用iPhone手機的規定擴大到政府支持的機關與國營企業，意味著蘋果在其最大的國外市場及其最大的生產基地將面臨越來越多的挑戰。

晶片股表現疲弱，思佳訊（Skyworks Solutions）、高通和科沃（Qorvo）等蘋概股均重挫逾7%，給費半指數帶來壓力。

台股ADR全跌，台積電跌2.40%，聯電跌2.76%，日月光跌1.85%，中華電信跌0.19%。

紐約證券交易所下跌與上漲股數比為1.80：1。那斯達克交易所下跌與上漲股數比為2.03：1。

標普500指數有13檔成份股觸及52周新高、26檔創新低。那斯達克指數有22檔成分股觸及52周新高、268檔創新低。

美國交易所成交量總計達97.6億股，過去20日移動均量為101億股。