廣西北海珠海路老街始建於1821年，是中國嶺南直線最長、保存最為完好的騎樓建築。（朱紹聖攝）

北海銀灘由高品位的石英砂堆積而成，在陽光的照射下會泛出銀光，有「天下第一灘」的美稱。（朱紹聖攝）

「走進壯美廣西，探尋向海之美—2023年兩岸媒體人聯合採訪活動」7日走訪大陸廣西北海市區，認識這座經歷過「三次開放」的北部灣城市。優異的自然環境加上獨特的歷史發展背景，使北海具有豐富的旅遊資源，而在近年來以京東雲等數位公司的進駐，更是帶動了當地城市的產業發展。

從歷史上來看，廣西北海除作為古代海上絲綢之路最早的始發港，該市於1876年被闢為對外通商口岸，1984年被列為大陸首批沿海開放城市，經歷過三次對外開放的歷程。

北海年均溫攝氏22.6度，負氧離子超出內陸城市近百倍，加上其獨特的歷史發展背景，該市擁有豐富的旅遊資源，包括銀灘、潿洲島、海絲首港、銀基四大景區，另有高德古鎮、合浦月餅小鎮、僑港風情街等特色景點。

其中，北海老城歷史文化旅遊區是北海城市的發源地。中英《煙台條約》簽訂以後，北海成為對外通商口岸之一，「建築風格中西合璧，文化生活中西融合」成為最大特點。而珠海路老街始建於1821年，全長1.27公里，寬9公尺，是中國嶺南直線最長、保存最為完好的騎樓建築。

廣西以「北有桂林山水，南有北海銀灘」而自豪，總面積約38平方公里的北海銀灘面積超過大連、煙台、青島、廈門和北戴河海濱浴場沙灘的總合。沙灘均由高品位的石英砂堆積而成，在陽光的照射下會泛出銀光，故稱「銀灘」，更有「天下第一灘」的美稱。

金海灣紅樹林生態旅遊區則位於北海銀灘國家旅遊度假區東區區域，因有一面臨大海、形狀如冠的大沙丘，當地俗稱「大冠沙」。景區面積6000畝，海岸線長約4.5公里，是大陸富有濱海濕地風情和疍家民俗文化的景區。

此外，廣西北海目前已初步形成綠色化工、電子資訊、光電材料、高端紙業、新材料、能源6大工業產業集群，旅遊產業、高端服務業、海洋產業、現代特色農業蓬勃發展。