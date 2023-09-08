小編今天（8）日精選5件不可不知的國內外財經大事。輝達（NVIDIA）近日提交美國證交會（SEC）文件指出，執行長黃仁勳在9月初一共賣出將近9萬股輝達股票，造成輝達股價在7日開盤即重挫逾3.61％、觸及453.61美元價位。

【1】黃仁勳大賣股 輝達股挫

文件指出黃仁勳在9月1日、5日、6日一共賣出8.91萬股輝達普通股，平均價格在每股480.87美元，合計售股金額約4,282.8萬美元。輝達股價在6日收盤已下跌3.1％至470.61美元，7日早盤股價持續重挫。

【2】AI領頭羊 廣達技嘉8月好旺

受惠輝達（NVIDIA）新一代H100-GPU架構的AI伺服器陸續出貨，AI領頭羊廣達及技嘉8月營收雙雙創下8個月及19個月來新高，突破千億元及百億元大關，達1,013.65億元及119.37億元，月增16.6％及37.3％。業者表示，隨AI伺服器拉貨動能強勁，預估9月營收仍持續攀高。

【3】黃崇仁：力積電明年推平價AI晶片

今年半導體市況趨緩，力積電董事長黃崇仁表示，本波半導體庫存去化估計明年第一季底才能完成，明年整體市況仍不是強勁回升，今年來大陸成熟晶圓廠低價搶市，黃崇仁強調，早在預期中且力積電明年將推出以消費性市場為主的低價大眾化AI晶片，與輝達高價產品完全區隔，由於消費市場規模大，未來出貨成長看好，估計力積電明年將可開始出貨貢獻營收。

【4】台積帶動35家供應商 赴日投資

台積電赴日本設廠，帶動台灣半導體供應鏈赴日投資潮，中信銀行總經理楊銘祥7日指出，預估此次台積電帶動供應鏈至少如閎康科技等35家跟進投資日本，中信銀行子行日本東京之星積極爭取能提供台積電等供應鏈廠商日本在地金融服務。

【5】陸再打iPhone 蘋概雙王垂淚

蘋果手機新品發表會前傳出中國大陸禁令，蘋概雙王7日股價同步大跌，大立光及台積電各以下跌2.36％及1.45％作收，8日恐將分別面臨股價2,000元、市值14兆元關卡保衛戰。蘋概股原是市場寄望的台股明燈，短線卻因而蒙塵。