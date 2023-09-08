大S前夫汪小菲去年連發多則微博攻擊大、小S一家，他稱許雅鈞和別的女生過從甚密，「你老公幹嘛呢，就在你們家樓下的會所找姑娘呢，你放個屁嗎？」而小S夫妻則拒絕與之起舞，不做回應。近日汪小菲好哥兒們、男星李柏霄接力，在直播稱小S不敢說話，是因為「米」都在老公手上，意指經濟大權都在許雅鈞這裡，引來網友熱議。

汪小菲去年和張亮、高亭宇加入實境節目《流落荒島20天》，傳聞酬勞約50萬人民幣（約218萬台幣），而該節目製作人正是李柏霄，據知他曾加入男團「J-ONE」，上過實境秀《我的中國星》，演出過電影《玩的就是艷遇》、偶像劇《背後的祕密》，最近轉做幕後，和汪小菲有好交情。

李柏霄和汪小菲是好朋友。（圖／翻攝自李柏霄微博）

近期，李柏霄在直播時提到小S，表示：「她不敢吭聲的原因是因為她的『米』都在她老公那，如果是以前啊，你們一定要記住這句話，她可能真的跟她老公就翻臉了」，並表示：「她們賺米有一些是快的」，由於小S以前很多積蓄都在夫家，而小S現在無法賺米，賺米最快的地方是大陸，稱她能來玩，但不一定能工作。

李柏霄在直播爆小S婚姻現況。（圖／翻攝自長鬍子的花兒微博）

見此，有網友留言心疼小S，李柏霄回應：「她還可憐？她可憐個呀她，她真的不可憐」，其他網友則質疑他爆料真實性，紛紛說：「:為什麼只咬著s家，連小s的婚姻狀況也要造謠呢？真的很莫名其妙」、「一個大男人，幹點啥不好」、「他是做節目的製片人！之前蔡康永還上過他的節目呢」、「估計人家都不認識你」、「你是誰啊？感覺你是當事人一樣、惡意造謠中傷別人很值得你說嗎？吸引流量？」。