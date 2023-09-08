新華社8日報導，中國國務院總理李強在雅加達出席東亞合作領導人系列會議期間，當地時間7日傍晚會見聯合國祕書長古特瑞斯。要求加強全球經濟治理體系改革，切實增加開發中國家在國際金融機構中的代表性和發言權，按照「共同行動、公平負擔」原則積極穩妥解決開發中國家債務問題。古特瑞斯指聯合國願與中方加強對話合作，推動改革國際經濟治理體系。

李強表示，當前國際形勢變亂交織，越是形勢嚴峻，國際社會越需要團結合作應對挑戰。要樹立共同、綜合、合作、可持續的安全觀，秉持開放包容的發展理念，共同抵制把經濟問題泛安全化、泛政治化的做法。要加強全球經濟治理體系改革，切實增加開發中國家在國際金融機構中的代表性和發言權，按照「共同行動、公平負擔」原則積極穩妥解決開發中國家債務問題。要堅持在《聯合國氣候變化架構公約》及其《巴黎協定》架構下，根據共同但有區別的責任原則穩步推進應對氣候變化國際合作。

李強指出，今年是中國國家主席習近平提出構建人類命運共同體理念和共建「一帶一路」倡議十周年。近年來，習近平又先後提出全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，為解決全球發展與治理問題提供了中國方案。中國將繼續堅定支持聯合國在國際事務中發揮核心作用，願同聯合國一道推動構建人類命運共同體。

古特瑞斯表示，面對多種挑戰，各國應當團結一致，增進互信，防止世界經濟碎片化，共同應對全球性挑戰。中國在推進國際議程方面發揮著重要作用。聯合國願與中方加強對話合作，推動改革國際經濟治理體系，幫助開發中國家獲得足夠資源，應對糧食安全、公共衛生、氣候變化等挑戰，助力實現2030年可持續發展議程。

中國國務院祕書長吳政隆等參加會見。