台北市中山區大直街連棟民宅7日晚間疑因一旁興建工地施工未灌水，造成民宅傾斜龜裂進而下陷。（郭吉銓攝）

7日晚間台北市中山區大直街巷內建案都更重建海砂屋，造成附近房屋傾斜，影響25戶，甚至還有一棟屋子嚴重傾斜，一樓直接陷入地底。（陳怡君辦公室提供）

7日晚間台北市中山區大直街巷內建案都更重建海砂屋，造成附近房屋傾斜，台北市長蔣萬安、副市長李四川到場了解。（台北市政府提供／劉彥宜台北傳真）

施工惹禍！大直民宅一樓不見了百人撤離 空拍畫面曝光

台北市中山區大直街巷弄昨(7日)晚間發生多棟大樓傾斜，更有一棟民宅一樓瞬間成了地下室，令居民備受驚嚇。有議員指出，其實因附近建案施工，鐵門、欄杆都出現變形、傾斜等狀況，但向建商、市府陳情都沒有得到妥適的回應和處置。對此，媒體昨詢問台北市長蔣萬安「居民陳情8個月前就有這種狀況，北市府有接獲相關陳情?」，蔣回應表示，將再了解。

台北市議員陳怡君昨在臉書控訴，受災住戶們從建商動工的那一天起，就忍受著每天的膽戰心驚，不知道這顆不定時炸彈究竟何時會爆，但住戶們並不是沒有自救，而是各種陳情方式都施展出盡，包括向建商、向市府，該做的都做了，最後仍是成為官商相護之下的犧牲品。

蔣萬安昨趕赴現場表示，初步了解是附近工地現場開挖地下3層，但來不及做大底，造成連續壁承受不住壓力破裂，現在先用灌水再灌漿讓壓力撐回，而實際原因要等情況穩定後調查。而該建商公司今早也發出聲明，就相關責任絕不推卸，對受損戶會盡最大慰問、關懷與協助安置。