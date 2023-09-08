施工惹禍！大直民宅一樓不見了百人撤離 空拍畫面曝光

台北市大直街94巷昨（7日）晚發生民宅下陷的災情，五樓直接變四樓。立委王鴻薇指出，災害原因是因為附近的基泰建設基地連續壁破裂，造成工地整個隆起，附近住家從傍晚開始出現明顯傾斜，甚至在晚間十點過後，一下子一樓塌陷變成地下室。此外，也有PTT鄉民披露，過去基泰在吳興街蓋大樓，也有造成住家傾斜的情況發生。

台北市議員許淑華2019年就指控，吳興街兩百八十四巷的居民，因為基泰建設蓋新大樓，導致住家傾斜、鋼筋裸露。另據《CTWANT》報導，當時要求基泰進行房屋安全與損害的相關鑑定，建商卻僅做傾斜鑑定。最後由於紛爭太大，建商替住戶修繕房屋、進行補強作業才平息。

王鴻薇今（8日）深夜也在臉書發文提到，技師公會理事長告訴她會開始檢查塌陷附近的房屋，了解受災的情形。而接下來的善後拆除重建，以及相關的賠償必須要求建商付百分之百的責任，絕對不能輕縱。

對於大直民宅倒塌災情，基泰做出回應，「本次意外，本公司就相關責任絕不推卸，對受損戶會盡最大慰問、關懷與協助安置，該建案已全面停工，相關損失金額尚待評估中，本案已投保相關保險，理賠事宜將進行處理。」

基泰也對於後續改善方向進行說明，關於該建案工程，將報經主管機關會勘安全無虞後，再行申請復工。關於受損住戶權益，將提供多元之改善方案，也會請市政府、當地各級民意代表、里長協助溝通，務必保障受損戶權益。