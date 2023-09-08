沉寂一段時間的拓荒者明星後衛利拉德高喊「賣我」風波，如今終於有所進展，根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基爆料，目前拓荒者管理階層與利拉德雙方都已做好準備，利拉德也可能順利前往拓荒者季前訓練營報到，一切等到新球季開打後20到25場就有進展！

「自從7月自由市場開放瘋狂幾天後，幾乎就沒有再發生任何有影響力的簽約或交易，整個聯盟就像真正進入休兵期，尤其是過去幾周，聯盟用過去幾年前所未見的方式安靜下來，」沃神表示，「可是現在球隊高層都收假回到辦公室，球員也投入訓練。」

「所以未來幾周，拓荒者跟那些潛在交易球隊的對話肯定變多，下一個真正實質的截止日將是訓練營開始，」沃神說，「可是據我觀察，拓荒者管理階層已經做好準備，利拉德也一樣，利拉德有可能前往訓練營報到，拓荒者則等球季打了20到25場再看情況。」

沃神強調，或許到了新球季那個時間點，一些目前還對利拉德沒有興趣的球隊將會轉變態度，甚至提高針對利拉德交易的報價，也會造就拓荒者出現三方交易的機會，「我想利拉德的交易發展將朝這個方向走。」