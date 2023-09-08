●Wedbush Securities常務董事兼股票交易主管Sahak Manuelian表示，周度失業給付報告是今天上午的大新聞，好消息被解讀為壞消息，另外也很難忽視蘋果在中國的消息。Manuelian並表示，由於近來油價急升，投資人擔心通膨可能開始再度反彈，這並非瘋狂的想法。

●Edward Jones投資戰略部門主管Craig Fehr表示，聯準會的貨幣政策要足夠緊縮、又不至於緊縮到破壞經濟，這條線要穿過的針孔非常、非常小，但不是完全封閉了。他並表示周四美股下跌反映出「謹慎的防禦立場」。公用事業股收漲1.3%，在11大類股中表現最佳，再度顯露出市場的避險情緒。

●Cherry Lane Investments合夥人Rick Meckler表示，來自中國的消息讓投資人重新注意到美中關係對當前股價構成巨大風險，尤其是科技股。彭博報導，北京當局有意將敏感性政府部門禁用iPhone手機的規定擴大到政府掌控的機關與國營企業。中國貢獻蘋果約19%的總營收，而全球大部分iPhone手機都在中國生產，其供應鏈在當地僱用了數百萬人。