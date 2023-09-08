一名人妻在8月初抱怨婆婆衛生習慣差，堅持把擦過私密處的衛生紙留著，晾乾後重複用，屢勸不聽還反過來質疑人妻是在嫌她髒，結果事隔一個月，昨天人妻透露近況，婆婆尿道嚴重發炎，要長期吃藥。

這名女網友之前在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」抱怨，婆婆這幾年衛生習慣非常差，上廁所後常常把用過的衛生紙不丟掉，放在馬桶邊晾乾，留著下次再擦，還引發尿道感染，但無論怎麼勸都不聽，還說是嫌她髒，想趕她出去，連原PO向老公抱怨此事，老公卻放任不管，最後原PO也不好再堅持。

事隔一個月，原PO再發文指出，婆婆的行為變本加厲，黃黃的衛生紙堆得高高的，尿道炎也更嚴重，現在長期吃藥，昨天婆婆還跑到原PO房間，要她去醫院幫忙拿藥，她尿道很不舒服，但由於老人家已經在長期吃藥治療，原PO老公認為不用再拿，於是原PO到房間對著在床上痛得哀哀叫的婆婆說，已經有吃藥了，不能再拿，說完後輕輕把門關上，感嘆「這種人必須要有立即的報應，不然屢勸不聽，心裡超爽的」。

貼文曝光後，引起網友熱議，紛紛留言：「吃藥不花錢嗎？難度藥比廁紙便宜嗎」、「為什麼不用洗的呢...這樣更節省」、「噁心，但我看到會丟，因為也會發臭」。