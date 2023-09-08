海葵颱風帶來暴雨，7、8日從福州轉戰廣東珠三角地區，經過一夜暴雨後，8日早上，廣東深圳、珠海全市，廣州、佛山、東莞的部分地區因暴雨紅色預警實施停課。

受海葵殘餘環流和季風影響，7日傍晚開始，深圳市龍崗、鹽田、羅湖等區出現了暴雨局部特大暴雨，鹽田區正坑站3小時累積雨量達235毫米，上述區域部分地段出現內澇積水。7日22時21分，深圳市氣象局表示，當天深圳滑動3小時雨量已經突破歷史極值。

深圳8日6時左右宣布全市停課：應急、氣象、教育部門提醒，昨晚至今晨普降特大暴雨，暴雨紅色預警繼續生效中，8日全市停課。

受強降雨天氣影響，深圳地鐵部分線路8日做出調整。深圳火車站（羅湖）出站通道受阻，8日終點深圳站的部分普速列車將調整至深圳東站（布吉）終點。同時，8日早晨，部分廣深城際動車將停運。

在珠海也在8日6時左右宣布全市停課。受降雨雲團影響，過去3小時珠海市部分地區累積雨量已接近或達到100毫米，預計強降雨將持續且進一步擴大，珠海市氣象台已於9月8日5時45分將全市暴雨預警信號升級為紅色，全市雷電預警信號仍在生效中。

珠海市三防指揮部決定即時將防汛（防暴雨）應急回應升級為Ⅱ級，繼續做好各項防禦工作，尤須注意防禦強降雨及其引發的城鄉積澇和山體滑坡等次生災害。

從7日21時02分起，廣州市氣象災害（暴雨）Ⅳ級應急回應升級為Ⅲ級應急回應。氣象台預計受颱風海葵殘餘環流和季風影響，8日廣州仍有暴雨局部大暴雨到特大暴雨重點時段為 7 日夜間至 8 日早晨。

廣州部分區發布暴雨橙色和紅色預警信號。

截至8日7時，天河、海珠、番禺、南沙全區暴雨紅色預警信號繼續生效。花都、白雲、越秀、荔灣、黃埔全區、增城新塘鎮、永寧街暴雨橙色預警信號繼續生效。根據相關指引，當所在區域發布暴雨紅色預警信號時，中等職業學校、中小學校、特殊教育學校、幼稚園、托兒所應當停課。

佛山於8日2時左右啟動防暴雨Ⅲ級應急回應，截至8日2時28分，佛山市禪城區全區，三水區雲東海、西南，南海區丹灶、獅山、大瀝、桂城，順德區樂從、陳村、北滘、倫教、大良暴雨紅色預警信號，南海、順德、三水區其餘鎮街暴雨橙色預警信號、高明區暴雨黃色信號正在生效，後續可能繼續升級暴雨預警信號。當暴雨橙色預警生效時，學生可以延遲上課；當發布暴雨紅色預警生效時，中小學校、幼稚園、托兒所應當停課、停止戶外作業和活動。

東莞市三防指揮部決定於7日20時30分將防暴雨應急回應調整為防汛IV級應急回應。

東莞市氣象台8日01時08分將分鎮暴雨紅色預警擴展：預計未來3小時，莞城、東城、麻湧、望牛墩、松山湖、寮步、大朗、沙田、洪梅仍有強降水，並伴有7級左右陣風。

據「@廣東天氣」消息，廣東省三防辦、應急管理廳、氣象局提醒：受颱風海葵殘餘環流影響，珠江三角洲多個市縣出現大暴雨、局部特大暴雨。強降雨過程仍將持續影響，發生中小河流洪水、山洪、地質災害和城鄉內澇風險極高。省防總於8日1時30分將防汛IV級應急回應提升至級。請提高警惕，主動避險，確保安全。

「@廣東天氣」表示，截至8日7：24，珠三角一帶已有60個市縣生效暴雨紅色預警，請關注學校發布最新通知，已在上學途中的同學和家長，務必注意避開積水區域，並密切關注最新的天氣預警預報資訊。

據中央氣象台全國降水量資訊，截至8日2時，大陸全國24小時內降水排行前十的城市分別為（單位：毫米）：

1.東莞-廣東 230.0。2.番禺-廣東191.0。3.南海-廣東173.6。4.五華-廣東158.7。5. 龍門-廣東158.5。 6.豐順-廣東155.9。7.興寧-廣東 155.8。8.深圳-廣東148.9。9.廣州-廣東145.3。10.順德-廣東144.5。