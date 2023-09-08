現代人生活、工作壓力大，下班回到家就累癱已成日常，若非慢性疲倦症候群，就要小心恐已罹癌。醫師表示，3種癌症最常以疲勞表現，包括肺癌、肝癌及血液性癌症。此外，癌症除了導致疲倦感外，還會造成癌症惡體質，讓人出現體重減輕、肌肉顯得萎縮、貧血等6症狀。因此，一旦發現自己近來常覺疲倦，務必留意身體變化，若有異狀應儘速就醫。

新光醫院家醫科醫師柳朋馳曾在《健康2.0》中表示，累是一種較主觀的感受，現代人工作生活壓力大，容易陷入慢性疲倦症候群，但疲倦也可能是癌症的表現，根據統計，有3種癌症最常以疲勞表現，包括肺癌、肝癌及血液性癌症。這是因為肺臟、肝臟及血液與人體廢物代謝、身體機能有最大關係；而且與蛋白質合成及人體免疫系統密切相關，當身體長時間處於強烈發炎狀況，就會出現疲勞症狀。

敏盛綜合醫院副院長江坤俊也在另一集《健康2.0》表示，癌症常會引起一些惡體質，也就是所謂的癌症惡體質，症狀主要為6項：

1. 體重減輕

2. 肌肉顯得萎縮、活動力下降、嗜睡。

3. 倦怠無力、消瘦憔悴

4. 厭食、易飽感

4. 蒼白、貧血

5 . 電解質不平衡

6. 蛋白質與脂質合成下降

江坤俊表示，癌症會使人體重明顯下降，「若在未刻意減重下，體重在6個月內就減少10%，就是一重要的警訊。」癌細胞也會使人體的蛋白質一直被分解掉，導致肌肉顯得萎縮，也讓人感覺無力，頻頻想睡覺。癌症也會降低食慾，讓人吃不下，進而導致蛋白質與脂質的合成下降。