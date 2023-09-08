基泰建設位於台北市中山區大直街94巷3弄口的建案「基泰大直」因施工未做大底，導致工地坍塌、鄰房傾斜，隔壁大樓甚至承受不住壓力下沉1樓變地下室，緊急撤離197戶369人。上午制高點驚悚畫面曝光，只見現場民宅往下沉，一樓遭到吞沒，工地內連續壁施工鋼架扭曲，道路遭到掏空斷裂，畫面相當駭人。

空拍直擊「大直基泰」陷落現場！工地鋼梁、道路坍塌扭曲。

從制高點畫面可看出，「基泰大直」工地內施工的連續壁鋼梁全都扭曲變形，鄰近的民宅仄是承受不住壓力，直接往下沉，公寓鐵窗也變形折斷。而緊鄰工地的道路則是遭到掏空陷落，路面坍塌變形。

「大直基泰」工地內，可見到鋼梁、道路坍塌扭曲。(中時新聞網)

經目前初步鑑定，肇因為工地往下開挖3層，卻未立即做大底，進而造成連續壁破裂，坍塌先由基泰工地發生，然後擴散到一旁1、3、5、7、9號單數號共6棟建築，目前北市府已緊急灌漿，阻止坍塌擴大。

台北市政府上午呼籲，因應大直民宅傾斜搶救工程，臺北市政府警察局已針對周邊道路進行交通管制，包含大直街（84巷至124巷間路段）、大直街84巷、大直街94巷、大直街94巷1弄、大直街94巷3弄、大直街124巷實施只出不進管制，請駕駛人避免前往管制區域。