台中市梧棲區8日凌晨KTV發生糾紛死傷衝突，陳姓男子為了感情問題，雙方今凌晨1時許相約談判，竟在KTV門外大打出手，陳嫌涉持刀刺死18歲王姓男子，另名14歲少男也受傷送醫救治，警方於7小時迅速破案，將陳嫌等7人逮捕到案。

調查指出，陳男與蔡女是男女朋友，疑因感情因素，蔡女的朋友的朋友王姓男子要替她出頭，今天凌晨1時許雙方相約談判，不料，在KTV門口起衝突發生鬥毆，陳嫌涉嫌持刀砍傷王男，另名未成年少年也受傷。

童綜合指出，王男凌晨2點25分送至醫院，已無呼吸心跳，腹部左胸與左後背有開放性傷口，嚴重血胸，大量失血，經急救後於3時16分宣告不治。光田醫院表示，14歲少年右髖、右手肘撕裂傷，左前頸擦傷，頭皮挫傷，經傷口處置縫合後，已離院。

警方指出，案發7小時已迅速破案，目前已將陳姓主嫌等7人帶回，並查扣兇刀，全案正由警方調查中。