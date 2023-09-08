如黑色暴雨警告／極端情況警告於早上9時仍然生效，早上將暫停交易。若該警告於中午12時或之前取消，證券（包括滬深股通）及衍生產品市場的主要產品將於下午恢復交易，並在取消警告至少兩小時後之整點或30分開始交易。
若該警告於中午12時仍然生效，證券（包括滬深股通）及衍生產品市場將全日暫停交易。
香港天文台總部昨晚11時至午夜12時錄得一小時雨量為158.1毫米，創下1884年有記錄以來的最高紀錄。該部門於昨晚先後發出暴雨警告信號、山泥傾瀉警告，以及新界北部水浸特別報告。
香港交易所宣布黑色暴雨警告現正生效，周五證券（包括滬深股通）及衍生產品市場早上交易時段延遲開市。
如黑色暴雨警告／極端情況警告於早上9時仍然生效，早上將暫停交易。若該警告於中午12時或之前取消，證券（包括滬深股通）及衍生產品市場的主要產品將於下午恢復交易，並在取消警告至少兩小時後之整點或30分開始交易。
若該警告於中午12時仍然生效，證券（包括滬深股通）及衍生產品市場將全日暫停交易。
香港天文台總部昨晚11時至午夜12時錄得一小時雨量為158.1毫米，創下1884年有記錄以來的最高紀錄。該部門於昨晚先後發出暴雨警告信號、山泥傾瀉警告，以及新界北部水浸特別報告。
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