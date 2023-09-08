【全程字幕】中央急推老人免健保費 柯文哲點1事狠批民進黨：態度不對

國民黨、民眾黨總統參選人侯友宜、柯文哲相繼提出「老人免繳健保費」後，中央急推健保第六類投保對象的健保費改由中央負擔，引發熱議。柯昨(7日)對此回應，執政者沒盡到財政紀律責任，沒有精算（預算），不是很負責任政府，所以不是政策不對，「是態度不對」。此話一出，引發網友熱烈討論，「直接一語道破」、「民進黨執政七年多為什麼不做，現在侯、柯提政策了才想到嗎？」

柯文哲說，今天對民進黨政府的批評就是說，常常推出一大堆政策，可是作為執政者沒盡到財政紀律責任，你要花這個錢，要先想從哪裡挪、夠不夠？多少？所以什麼叫大撒幣？並不是政策不對，而是在野黨提的，你又輸人不輸陣，趕快推出一個，可是都不是精算、一個很負責任政府，所以不是政策不對，是態度不對。

對此，有不少網友在本網相關影片底下留言，有超過150則討論，有人說「好好笑，在野議題一打的火熱馬上就把那個議題的政策推出來，有夠好笑」、「哈哈哈...從論文抄襲一直到政策抄襲！果真一路走來，都在耍～lie」、「執政7年多；為什麼先前都不做！？」「不用太在意民進黨推什麼政策，反正他們都不會實現」。但也有民眾持反對意見，「我反對！不要又想對脆弱的健保體制動手動腳。搞倒了，全民遭殃」。