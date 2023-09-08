刑事警察局南部打擊犯罪中心偵查第八大隊執行搜索時，被台南市一家開發公司指控「執法過當」。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

刑事警察局南部打擊犯罪中心偵查第八大隊日前執行搜索時，被台南市一家開發公司指控「執法過當」，還強扣公司周轉金132萬5000元，除導致公司權益受損，公司職員也因飽受驚嚇到身心科求診，甚至有人請長假不敢上班，目前該公司已委任律師提告；南打則回應說，「民眾指控與事實有出入」。

開發公司許姓董娘指出，8月28日下午1點她自外返回公司時，一進門就看見數十名全副武裝、手持長槍的員警，公司全體員工都被控制在大廳，警方詢問她的身分後，也隨即命她坐在大廳。

許姓董娘說，後來員警進入辦公室，除將監視系統的電源拔掉並拿走硬碟，還要求公司蔡姓董事陪同上樓搜索，在她的房間發現保險箱，即請她上樓詢問保險箱裡有什麼，她回稱「裡面是公司的周轉金」，員警即命她打開保險箱，並表示要扣押，理由是這些錢是「恐嚇取財的不法所得」。

許姓董娘強調，保險箱內的現金，是準備支付司機的費用，她雖當場說明那是公司的周轉金，不是「不法所得」，但警方仍執意強行扣押，還說「要驗指紋」。後來，警方命她在扣押物品清單簽名時，還說「我給妳2周的時間，找吳男出來做第2次筆錄，錢就還妳」；許姓董娘當場表示要提告，對方則回嗆「去告，沒關係」。

該公司曾姓董事也說，警方一進門就說要對吳男執行搜索，公司人員告知吳男已經離職，但過程中警方仍持長槍，喝令公司職員高舉雙手「不准動」，公司3名女會計飽受驚嚇，其中1人隔天即請長假不敢上班，1人表示想離職，1人更因受到驚嚇出現過度焦慮到身心科求診。

曾姓董事表示，他曾要求警方出示搜索票遭拒，員警先推說「偵查不公開」，後來又說「晚一點會出示」；他要求聯絡律師也被拒，理由是警方懷疑他會通風報信，整個搜索明顯「執法過當」。目前公司已委任律師將提出告訴，希望透過司法還人民公道，也請警方公開道歉，並賠償相關損失。

南打中心回應說，「相關指控與事實有出入」，當天攻堅及搜索行動一切依法進行，並無違反相關程序，更無執法過當。

南打還強調，攻堅行動進入現場後，首先即須「控制」現場，喝令高舉雙手、不准有動作，這些都是正常控制現場的作為；此外，搜索票係依法申請取得，出示搜索票的時機也合乎程序，搜索並查扣相關證物的理由更是正當合法，但因偵查不公開相關細節無法對外說明。