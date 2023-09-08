歌壇天后李玟生前控訴遭《中國好聲音》羞辱的錄音檔流出後，引發各界嘩然，身為好友的甄妮更是頻頻為她發聲，甚至揚言：「沒結果，我就不能停」，不難看出勢必要討回公道，近來她上知名主持人陳文茜的廣播節目受訪，首次提及為何會成為李玟告別式扶靈人士的原因。

【記憶中的Coco李玟】專訪 甄妮｜ 文茜的異想世界 2023.09.06

甄妮表示李玟逝世後，她的母親及姐姐致電詢問：「你可願意扶靈?」當下她毫不考慮就答應接下此重責大任，隨後被詢問是否能在告別式當天致詞?她也是不加思索就允諾對方，更強調不需要準備講稿，只要先行通知時間地點，她當天就絕對會出席，因此當天也兌現承諾，現身會場完成致詞及扶靈兩項任務。

甄妮表示告別式結束後，便未再與李玟家人私下有聯繫，所有事情都是從新聞中得知，才知道李玟雖貴為歌壇天后，卻在節目上慘遭欺負，才會跳出來為她發聲，並揚言討回公道，接著再次重申：「我看到CoCo被欺負，千真萬確，有這麼大的證據，我是明眼人，我只為這兩條錄音、錄影帶發聲，我為CoCo」。

《好聲音》遭陸續爆出黑料後，浙江衛視宣布停播，並願意接受調查，豈料製作單位「燦星文化傳媒」反倒發出律師聲明，針對學員花錢買冠軍、資本控制等傳言喊告，讓網友痛批毫無反省之意，對此，甄妮未感到氣餒，還不忘向所有人喊話：「我們的努力沒白費，停播洩股已是我們的成功」。