台北市中山區大直街94巷7日晚間發生民宅倒塌與工地塌陷事件，現場至今仍持續進行灌漿作業，確保地質變動不會持續擴大。北市建管處長虞積學受訪時表示，昨晚第一時間將周圍367名住戶撤離，因此沒有造成任何人員傷亡。至於現場坍陷是否會擴大？虞積學則直言「不敢說不會繼續塌」，但會持續透過灌漿的方式將工地填實，才能夠防止周圍的地質變化。

虞積學表示，昨晚8時35分左右接獲通報後，建管處第一時間就到現場，並邀集結構、土木技師公會初步勘查，由於94巷1弄的建築物已經有傾斜龜裂的情況，因此第一時間就將周圍的住戶撤離現場，並要求施工廠商進行灌漿作業，不過在晚間接近10時，現場就發生嚴重坍塌的狀況。

虞積學表示，目前初步了解，支撐建築工地的基地，以及類似擋土牆的連續壁，都有折斷的狀況。目前還是持續灌漿，到目前為止大概已經灌漿了800立方公尺，深度初估從基礎面應該有1.5到2米之間的厚度，先將大底的基礎面穩定後，再灌入沙子及土壤將縫隙填實，才能開放人車通行，預計在禮拜天之前能完成相關施作。

至於針對當地居民與議員質疑，附近鄰居之前就曾反應有安全問題，建管處與都發局為何未處理？虞積學則強調，工地方面只有在四月及五月收到書面陳情鄰損紀錄，但當時的建築工地並未開挖，僅在進行連續壁的施作，經監造工程師跟承造人的技師實地勘查了解後，與工地施作並無直接關係。

不過虞積學也坦言，也有可能是當時判斷錯誤，畢竟沒有全面開挖，是否從當時到現在有出現變化，回頭還是會去掉當時的監測紀錄，如果損害前跟損害後，監測紀錄就會有變化，到時候會再用這個做追究或判斷責任。