●重磅股蘋果周四下挫2.9%，連跌第2天，彭博報導，北京當局有意將敏感性政府部門禁用iPhone手機的規定擴大到政府支持的機關與國營企業，意味著蘋果在其最大的國外市場及其最大的生產基地將面臨越來越多的挑戰。受此打擊，思佳訊（Skyworks Solutions）、高通和科沃（Qorvo）等蘋概股均重挫逾7%，台積電ADR跌2.40%，聯電ADR跌2.76%，日月光ADR跌1.85%。

●在美國上市的拼多多（PDD Holdings）、京東和阿里巴巴周四均跌逾4%，百度跌3.4%。反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數重挫4.03%。中國8月出口年減8.8%，連跌4個月。進口年減7.3%，維持年初以來的跌勢。數據顯示其外需低迷不振、內需疲弱，製造業情勢惡化。

●麥當勞獲富國銀行將股票評級調升至「加碼」（overweight），終場收漲1%，給道瓊指數帶來支撐。

●自動化軟體公司UiPath全年營收展望樂觀，股價大漲11.5%，

●希捷科技（Seagate）遭巴克萊將股票評級從「加碼」（overweight）調降至「持有」（equal weight），股價重挫近11%。

●AI飆股C3.ai崩跌逾12%，收在27.61美元。該企業AI軟體開發商上季財報優於市場預期，但全年（自8月起）虧損預測從7,500萬美元上修至1億美元。由於擴大投資生成式AI產品業務，該公司撤回了第四財季經調整後實現獲利的預測。受惠於AI狂熱，C3.ai今年股價飆漲逾180%。根據S3 Partners的數據，截至6日，C3.ai在外流通股票高達33%遭到放空。