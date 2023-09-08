電子產業旺季不旺，供應鏈庫存及終端需求仍在持續調整中，國巨8月合併營收為90.1億元，較上月增加1.4%，但較去年同月減少11.5%，累計1到8月合併營收為707.85億元，較去年同月減少13.8%。

展望第3季，單季合併營收預估較第2季持平，毛利率及營業利益率預估較第2季持平或微幅增加。

國巨預估，第3季合併營收將與第2季持平，單季毛利率及營業淨利率預估將持平或微幅增加。

國巨表示，由於整體市場供需、全球通膨及國際局勢等大環境的不確定性因素仍高，公司將會密切關注市場狀況，審慎應對業績及營運展望。

禾伸堂自結8月合併營收約11.17億元，較上月減少1.34%，較去年同月減少3.5%，累計1到8月合併營收約91.16億元，較去年同期減少13.21%。

由於沒有看到明顯復甦的產業，禾伸堂謹慎保守看待下半年，禾伸堂預估，第3季合併營收與第2季持平。