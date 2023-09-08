具有「符合人性與現金流需求的月配息」、「指數五年平均7.5%的高殖利率」及「存股族最重視的秒填息」等三大吸引力之下，復華台灣科技優息(00929)買氣大噴發，從500億達陣前夕的9月5日起，00929先創下全ETF市場最大量17.2萬張，後連兩日(9/6、9/7)成交量更直線暴衝連連超過20萬張，排行全市場ETF第一名！不僅官股行庫愛買，就連許多存股達人也開始變心，出脫元大高股息(0056)、國泰永續高股息(00878)，轉進存股00929！

目前國內總計134檔股票型ETF，規模前五大分別為元大台灣50(0050)、元大高股息(0056)、國泰永續高股息(00878)、富邦台50(006208)、復華台灣科技優息(00929)。其中以00929年齡最輕，爆發力卻是最強，在市場資金蜂擁之下，昨(9/7)日成交量逾23萬張，是繼前日創下00929史上最高交易量26萬多張後，連續第三日榮登台股單日成交量最高的人氣王。

買盤持續強勁之下，00929規模狂飆，不到3個月時間，規模陸續闖關成功，迅速突破300億元、400億元，9/6更飆破500億元大關，成長速度創下ETF市場新紀錄；反觀0050、0056、00878等三檔千億規模國民ETF，多則需要12年，少則4個月，規模才能突破400億元或是500億元。

人氣ETF規模攀升速度比較

資料來源：CMoney，資料日期：2023/09/06

也因00929具有月配息、高殖利率及秒填息的三大吸引力，不僅官股行庫愛不釋手，連續6周買超，就連許多存股族也開始轉進存股00929！舉例來說，存股達人小黑分享自己的存股布局時指出，他近期開始將資金轉移至00929，主要是它的績效佳，加上月配息及高配息率，因而決定轉戰00929，目前最低目標是一年買至少100張，最高目標300張。

事實上， 0056、00878等老牌國民ETF近期成交量的排名出現下滑的情況，CMoney數據顯示(統計至9/1)，近5日成交均量超過1萬張的高股息ETF，總計有5檔，其中，00929高達8.3萬張，高於00878的5.7萬張，更比0056的1.5萬張高出許多。

而望眼9月除息的8檔台股ETF，雖有00915、00918、00919等聲稱年化配息率超過10%的商品環伺在旁，但存股族仍會擔心台股超過10%的息率是否為煙花？故多數存股族仍以含息總報酬以及月月秒填息兩大因素為重，導致00929成交量可以持續輾壓其它ETF。

且如果以目前市價來看，00929幾乎屬於本月除息台股ETF最便宜的價位，推測因此更獲得投資人的喜愛。

9月除息台股ETF 人氣與績效表

註：以 2023/09/06 為基準日，依淨值計算之含息報酬。00929-6/9掛牌、00930-7/13掛牌。 資料來源：各投信官網、臺灣證券交易所

不過，00929規模創新高同時，股價也登上近期高點，9/5、9/6單日漲幅分別為1.94%、2.02%，網友因而戲稱「不是月月配嗎？為何變成日日配了？」。已經上車的存股族超開心，還沒上車的人則很哀怨，不少投資人表示「太晚注意到這支」，更是期盼「它的股價趕快降溫」。

然而，鮮少有人可以買在低點、賣在高點，因此，倘若等不到00929甜甜價的人，不妨可以掌握「買綠不買紅」的原則，股價只要有修正，都可以介入布局；若不想煩惱何時該上車者，則可以透過定期定額的方式投資00929，長期下來，亦可降低買進風險，且不用煩惱擇時進場的問題。目前中信證、富邦證、國泰證、元富證、玉山證、兆豐證、統一證、凱基證、群益證、華南永昌證等十家券商均有提供00929定期定額存股服務。總之，若是以每個月領息為目標者，只要掌握定期存、長期存、領到再存，終能享有不錯的資產累積效果。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。