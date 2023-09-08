年僅30歲的大陸名製作人梁亞斌驚傳過世！他生前是業界的優秀人士，曾參與多部影視作品，更和趙又廷、孫儷合作《理想之城》，想不到6日驚傳噩耗，梁亞斌治喪小組公開其訃聞證實此事，生前與梁亞斌關係好的男星張銘軒，悲慟發微博哀悼。

梁亞斌治喪小組6日發布訃聞，沉痛地透露梁亞斌5日在北京與世長辭，享年30歲。文中指出，梁亞斌對影視業很有熱忱，是業界出色的製作人，曾參與製作《理想之城》、《少年江湖物語》等影視作品，他短暫地抵達世界，帶來許多愛，又帶著親友們的愛回到星辰宇宙，但對業界的熱愛和信念，永存大家的心中。

男星張銘軒得知噩耗後，6日凌晨在微博上傳與梁亞斌的照片，哀傷地寫道：「2023.9.5，晚安兄弟梁亞斌。」網友看了訝異不已，紛紛留言：「這麼年輕，發生了什麼？」、「真難過，上次直播我還誇這個小哥帥」、「太年輕了才30歲，可惜了，一路走好」

張銘軒哀悼梁亞斌。（圖／微博@張銘軒）

梁亞斌生前最後一篇微博貼文發在8月16日，他淡淡地寫下：「在混亂和崩壞的時代中堅持著自己的道義。」梁亞斌生前很關注遊客前往緬北、柬埔寨旅遊的新聞，他認為當地詐騙案頻傳、治安不好，沒必要去那些國家，「看好多人說去這不安全去那不好安全的，我覺得在家最安全。上班出行還有可能遇到意外。」