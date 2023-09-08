民進黨新竹市議員楊玲宜日前爆料，傳聞新竹市長高虹安住在新竹公園對面市價約5000萬的豪宅，引發市場質疑，以竹市府的官舍租賃補貼租不起天價房子，可能有對價關係。經查實價登錄，該建案近年每坪成交均價約落在37萬元，坪數大總價也高，且公設相當豪華還有SPA芳療室等。

根據591房屋交易網資料，高虹安遭影射居住的豪宅位在新竹市東區公園路上，屋齡近9年，該案規劃360度景觀陽台，可眺望十八尖山，採高標隔震設計。公共設施方面設有頂級健身房、韻律瑜珈室、SPA芳療室、無邊際景觀水池等，相當完備。

從實價登錄資料來看，該案坪數格局約107~109坪，坪數大總價也高，口袋要夠深才能負擔。近年每坪成交均價約落在37萬元，房價最高約落在每坪42萬元，今年1月8樓戶含車位以5115萬元成交，總價一舉突破5000萬元。

網友則對該建案表示，「住在裡面都非富即貴」、「晚上打燈看起來不錯」、「唯一優點是面公園」、「價位和總價偏高，豪宅定位，卻沒那個架勢，往下看，和周邊不搭」。

針對高虹安住在新竹公園對面市價約5000萬豪宅的傳聞，新竹市政府對此回應，市長高虹安沒有申請宿舍，並沒有使用到任何市府公帑，而市長住所牽涉個人隱私及安全恕無法公開，且絕對沒有某議員影射的收受與職務有利害關係者餽贈財物行為。