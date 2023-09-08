美國知名歌手CP查理（Charlie Puth）過去以演唱《玩命關頭7》片尾曲《See You Again》而爆紅，去年10月認愛從小一起長大的青梅竹馬布魯克桑森（Brooke Sansone），如今相隔近1年，他昨（7）日突宣布與女友求婚成功。

CP查理昨（7）日在社群上無預警宣布好消息，表示向女友求婚成功，他開心寫道：「我飛到紐約問我最好的朋友要不要嫁給我，她說好。因為Brookie，我成為最快樂、最好的自己。我會一直愛你，直到永遠。」

照片中也可以看到兩人在餐廳用餐，臉上充滿了幸福的笑容，當女方拿著一片披薩時，左手無名指上的水滴型鑽戒也意外曝光，立刻成為眾人焦點。而喜訊公開至今，貼文就已吸引120萬人按讚，留言區更湧入許多名人紛紛獻上祝福，可見CP查理的人氣相當高。

事實上，CP查理今年才31歲，2009年出道後就獲得許多關注，與饒舌歌手威茲哈利法（Wiz Khalifa）合作的《See You Again》更紅遍全球，如今又與女友求婚成功，可說是事業、愛情兩得意。