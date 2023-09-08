曾任花蓮地檢署檢察官的律師林俊佑，2018年6月因不滿幼女在幼兒園遭霸凌，帶刑警闖幼兒園私審幼童，被起訴及懲戒後，認為當時《蘋果日報》報導不實，控告《蘋果日報》香港母公司、社長、總編輯、撰文的花蓮、台北司法記者多人涉嫌違反《組織犯罪條例》、《個資法》及妨害名譽等罪。台北地檢署認為罪嫌不足，8日將蘋果日報母公司、社長等人全部不起訴，但本案已創下律師控告公司法人涉犯《組織犯罪條例》的首起案例。

《蘋果日報》由黎智英創立，黎智英因涉犯香 港《國安法》等罪遭關押迄今，《蘋果日報》在台的新聞業務一夕瓦解，只好停止在台的新聞業務。但不料已結束營業的《蘋果日報》過去的一些在台的相關新聞報導，仍導致香港母公司在台挨告《組織犯罪條例》，這可能是目前人在獄中的創辦人黎智英所始料未及的。

林俊佑2018年因不滿女兒在校遭霸凌，率警前往幼兒園「私審」幼童遭花蓮地檢署依恐嚇罪起訴，法務部原擬定將他調動至澎湖地檢署遭反彈後，法務部檢察官人事審議委員會決議將他停職處分。

另監察院2018年9月彈劾林俊佑，2019年職務法庭判決林免除檢察官職務，轉任檢察官以外的公務人員職務，林因此轉任律師。

林俊佑認為，當年《蘋果日報》報導他涉及的案件，內容誇大不實，導致他的個資曝光，並進而造成他被懲處的結果，憤而控告《蘋果日報》香港母公司、社長、總編輯、撰文的花蓮、台北司法記者多人涉嫌違反《組織犯罪條例》、《個資法》及妨害名譽等罪。

北檢受理偵辦後，認為林俊佑提告《蘋果日報》的諸多犯罪事實，均罪嫌不足，且無積極事證證明犯罪，因此今將《蘋果日報》香港母公司及相關人士全部不起訴處分。