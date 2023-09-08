【全程字幕】大直民宅塌陷！都更案沒做「這事」釀禍 蔣萬安回應了 @ChinaTimes ​

台北市中山區大直街94巷7日晚間發生民宅倒塌與工地塌陷事件，台北市長蔣萬安8日上午也重返現場視察。蔣萬安表示，目前持續進行灌漿作業，先力求現場狀況穩定，不希望再有任何傾斜或是下陷的狀況發生，「大概要三天的時間，希望一切安全無虞後，我們會再即刻通知住戶來回到現場拿物品，咎責問題也會協助民眾求償。」

蔣萬安8日上午到大直塌陷現場視察，並表示現階段先力求狀況穩定，並且妥善安置197戶、369名撤離的民眾，稍後也會到各個旅館慰問，並發放慰問金；此外也會在附近設置地下監測器並持續觀察現場狀況，不希望再有任何傾斜或是下陷的情況發生。

蔣萬安說，持續透過灌漿的方式穩定現場地基，初步預估要3天時間，在確定現場安全無虞後，會在通知住戶返家拿物品。

蔣萬安也透露，現場的狀況是施工已經向下開挖到地下第三層，約莫12米的地點，但因為沒有完全做好大底，造成整個壓力承受突起、連續壁折斷，才造成一旁的建物傾斜下陷。

至於針對議員與當地居民直言，過去就曾經針對該建地提出鄰損申訴，但都發局與建管處等單位都稱安全無虞，結果現在卻發生塌陷？對此蔣萬安則表示，就當時相關專業人員的了解，鄰損與工地並無直接關聯，且當時還未開挖地下層，所以就按照當時的相關規則來處理。

蔣萬安強調，待現場狀況穩定後，後續一定會來釐清事發原因以及相關責任歸屬，誰該負起責任就必須要負起責任，市府方面也會協助住戶，不管是初、中期的安置問題，或者是向建商求償問題，以及建物拆除重建，一定都會全面來協助。