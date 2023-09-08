周四泛歐Stoxx 600指數收盤跌0.63點或0.14%，為453.67點，為連續第七天的下跌，並為近五年多來最長的連跌。

報導稱，中國近幾周已經擴大對國營事業員工使用iPhone的禁令，中央告訴政府部門員工，不要在工作中使用iPhone。一些歐洲半導體公司因此下滑。

蘋果供應商意法半導體跌4.1%；貝思半導體、北歐半導體、ASM國際、英飛凌、艾司摩爾(ASML)皆下跌在2.6%至6.3%之間。

科技股也下滑2.0%，為近兩周最差單日表現。

資料顯示，中國8月進出口皆下降；海外需求低迷和消費者支出疲弱，擠壓了中國企業表現。

業務面對中國較多的奢侈品集團LVMH集團和保險商保誠(Prudential)分別下滑1.0%和3.2%，對大盤造成壓力。

在歐洲前景惡化之下，防禦性板塊表現較好，公用事業股、醫療股分別上漲1.4%和1.2%。

在個股表現中，英國汽車和住屋保險商Direct Line在宣布2024年營益率將有所提升後，股價漲15.8%。