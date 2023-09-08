基泰指出，台北市中山區「基泰大直」建案於9月7日晚間，因營造廠施工不慎，造成鄰房損壞，深表遺憾，為維護公共安全，已在第一時間要求停工，同時進行相關措施，包括安頓受損戶住宿等事宜。並在協力廠商的協助下，進行全晚灌漿穩定工地，防止災害擴大。台北市政府也大力協助管制交通、斷水、斷電、斷瓦斯，提供現場照明。全案慶幸未有任何人員傷亡。

基泰強調，本次意外，就相關責任絕不推卸，對受損戶會盡最大慰問、關懷與協助安置，該建案已全面停工，相關損失金額尚待評估中，本案已投保相關保險，理賠事宜將進行處理。