上海外國語大學特聘教授黃靖8日在大陸《環球時報》撰文指出，中美「新冷戰」近來成為輿論熱點。最具代表性兩篇文章：一是保守派智庫傳統基金會主席羅伯茨3月發表的〈我們應該如何打贏對華新冷戰〉；另一篇是戰略學者庫普乾 6月在《大西洋》期刊發表的〈一場或將比我們記得的那場（冷戰）更為艱巨的新冷戰〉。中美之間「新冷戰」真的「不可避免」嗎？其實不然，因為中國不會落入美國預設圈套。

黃靖指出，今非昔比。由於中國堅持改革開放，堅持發展社會主義市場經濟，順應經濟全球化的大潮，使得中國經濟已與世界經濟深度融合，中國和美國及其盟友在經濟上早已是「你中有我、我中有你」。在這個大格局下，美國及其盟友在與中國的「競爭」中糾結於兩個完全不同的博弈之中。

一方面視中國為「最嚴峻的挑戰者」（或「系統性對手」）而企圖全力打壓，進而推動一場此消彼長的「零和」對抗。然而，由於雙方經濟上（一時）難以逆轉的相互依賴，又不能——其內部強大的既得利益集團也堅決抵制——與中國「脫鉤」，而是要「保持公平的經濟交流」（以便能夠繼續賺錢），這在實質上是一場妥協雙贏的「正和」博弈。

換言之，安全利益和經濟利益的錯位，是美國對內整合力量、對外拉幫結派打壓中國的最大障礙，這個障礙使得美國難以像針對蘇聯那樣將政治、軍事、經濟力量凝聚在一起遏制中國。

黃靖強調，更為關鍵的是，中國絕不會被美國帶節奏，陷入到其設定的「新冷戰」戰略圈套中。

首先，中國在意識形態上避免與美國搞涇渭分明對抗。美國提出號稱是「普世價值」——實質上是強加於人的——「自由民主」價值觀；而中國則注重共同利益，推動建設人類命運共同體，宣導包括和平、發展、公平、正義、民主、自由在內的全人類共同價值。中國拒絕「顏色革命」，堅持走自己的道路，但不輸出意識形態，也不強迫其他國家走一樣的道路。

其次，在經濟方面，中國堅持對外開放，堅持合作發展，互利共贏。畢竟經濟全球化不是任何一個政府的戰略或政策決定的，而是市場經濟推動的結果。推動經濟全球化根本動力，是市場經濟對資源的最佳配置、生產的最高效率和利潤的最大化的不懈追求。只要中國堅持改革開放、堅持社會主義市場經濟，美國要在經濟上「去中國化」就是偽命題。不久前訪問中國的美國財長葉倫坦言，在市場經濟機制下，「（美國）與中國脫鉤必將是災難性的」。

可見，當年冷戰中最基本的標誌性現象——意識形態和政治上的針鋒相對、軍事上的陣營對抗、經濟上的完全「脫鉤」——在今天中美之間並不存在。聲稱中美之間的「新冷戰不可避免」是美國在帶節奏。如按照美國設定的節奏走，中美進入冷戰狀態，形成所謂「新冷戰」，美國就能夠像當年那樣，把自身及其盟友體系的政治、軍事和經濟力量凝聚在一起打壓中國。

黃靖表示，正如中共總書記習近平反覆強調的那樣，「中國始終認為，世界好，中國才能好；中國好，世界才更好。」顯而易見，中國沒有，也不會跟著美國的步驟而陷入其預設的冷戰戰略架構中去。中國堅持和平發展和對外開放，尋求合作、不搞對抗。如此，僅憑美國一個巴掌，「新冷戰」能拍得響嗎？