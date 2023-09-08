72歲香港男星鄭則仕早年演出《肥貓正傳》、《方世玉與洪熙官》等作品，更以《何必有我？》及《三個受傷的警察》獲得香港金像獎最佳男主角，身材福態的他受糖尿病所苦，近期還傳出他疑似過世的噩耗，微博上還傳出他告別式的照片，最近有網友在小紅書曬出與他在香港街頭合影，破解謠言。

鄭則仕外型福態充滿喜感，據傳他體重最高時曾飆到127公斤，據《香港01》報導，近年鄭則仕為了對抗糖尿病病魔積極減肥，從肥貓變成瘦貓，未料同時間卻有他的不實謠言在網上流傳，稱他已經過世，近期有網友幸運曬出和鄭則仕合影，炫耀遇到大明星，引來其他網友驚訝回：「我第一反應以為他已經那個了」、「對，不是聽說去世了嗎」、「曼德拉效應」、「無良媒體和造謠太多了」。

鄭則仕曾是香港酬勞最高的喜劇演員之一。（圖／中時資料照片）

鄭則仕入行第3年就憑藉《四眼神探》躍升為男主角，還一度成為香港酬勞最高的喜劇演員之一，之後更因工作認了小他14歲女星林燕明，兩人一拍即合結婚，生下一子一女，未料鄭則仕後來演藝事業和健康頻傳出狀況，不僅有三高、糖尿病，還因為相信好友投資欠下8000萬債務。

網友偶遇鄭則仕。（圖／翻攝自小紅書）

為此，鄭則仕一度變賣家產還債，傳出天王劉德華曾出手相救，讓他視天王為救命恩人，曾直言：「劉德華一句話，我赴湯蹈火，在所不惜！」。早期鄭則仕更與周潤發有好交情，不時會合作客串對方電影，1990年鄭則仕開自己的經紀公司，簽下張衛健，卻因公司出狀況和張衛健一度鬧翻，多年後張衛健公開表示感謝鄭則仕當年賞識，雙方才破冰。