蘋果（Apple）公司日前正式宣布，將於美國西岸時間9月12日上午10點（臺灣時間9月13日凌晨1點）舉行秋季發布會。本次新品發布除了預計推出Apple Watch Series 9以及Apple Watch Utra 2外，大家十分關注的iPhone15系列也即將公開，讓不少人都非常期待，外界也出現許對新機型的預測。

全新色系

據外媒預測，在這次的新系列中，iPhone 15及iPhone 15 Plus將推出黑色、藍色、綠色、黃色與粉色等5種顏色，iPhone 15 Pro及iPhone 15 Pro Max則可能有太空黑、銀、深藍、泰坦灰等4個顏。此外也有人猜測，蘋果這次秋季發布會邀請函上的金色及鈦藍色，很可能是在暗示新機型的新色系。

接口改為USB-C

這次的iPhone 15系列，最受到關注的特點便是充電口預計改為USB-C規格。一直以來iPhone使用自己的Lightning接頭，不過歐盟法規要求手機製造商在2024年12月前需轉為統一採用USB-C制式，以減少浪費。據《BBC》報導，iPhone 15系列幾乎確定會全面配備USB-C規格的充電孔。

設備升級

綜合外媒預測，iPhone 15 Pro系列機款的邊框將改為使用更為堅固、更輕盈的鈦金屬材質；此外，iPhone 15 Pro的靜音鍵也將一改過去上下撥動開關的形式，採用按壓式的設計，並且除了靜音開關外還可能提供使用者自定義功能；至於鏡頭的部分，外媒預測iPhone 15 Pro Max將採用潛望式變焦鏡頭。這些設備升級也讓外界推估iPhone 15 Pro系列的售價將會大漲。

iPhone 15成討論熱點 近3個月網路聲量破10萬

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統可以看見，「iPhone 15」近三個月的網路聲量高達102,760筆，其中的高峰出現在蘋果公布iPhone 15發布日期時（8/30，13,439筆）。此外，在「iPhone」近三個月的探索概念中出現了「15系列」，顯見近期iPhone 15系列在網路上有許多相關討論。

▲「iPhone 15」近三個月聲量趨勢變化。

▲「iPhone」近三個月探索概念。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年06月08日至2023年09月05日。

資料來源：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『iPhone 15』、『iPhone』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「探索概念」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。