今年5月桃園市中壢區一名朱姓健身教練上半身赤裸前往超商購買雞胸肉，但礙於架上的「義式黑胡椒舒肥口味」已經賣完，結果朱男在座位區懊惱崩潰，店員苦勸、溝通無果便尋求警方協助，未料警方到場後他卻情緒失控暴打警察，員警則以噴辣椒水、警棍抽打制服，不過卻導致朱男頭部流血，也讓男子被冠上「超商浩克」頭銜。

事後超商浩克遭起底感情史，不只被爆料求婚遭拒才會情緒失控，還有人指出是因朱男劈腿才被正宮女友分手，後來疑似小三的林姓女子出面宣示主權，大方表示兩人已登記成為夫妻。事隔將近4個月，朱男也出面向當時執法的警察道歉了。

健身教練大鬧超商遭冠名「超商浩克」！兩次聲量高峰皆因情緒失控豋新聞版面

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看近四個月「中壢超商浩克」聲量趨勢，可以發現5月21日朱男因為吃不到義式黑胡椒舒肥雞胸肉大鬧中壢超商，警察以辣椒水、警棍制服，不少人認為警方有執法過當疑慮，但也有網友認為超商浩克行徑太過脫序，將朱男冠上「超商浩克」稱號，網路聲量暴衝至171,846筆。

6月24日朱男再度被爆出在台中汽車旅館和妻子發生爭吵，情緒激動亂摔物品，警方到場將朱男強制送醫，不過朱男事後解釋當時是因壓力太大，加上心疼妻子遭網友霸凌，才會情緒失控砸東西，網路聲量來到22,260筆，不過至此之後網路上討論聲量便趨近於零。

超商浩克事發近4個月道歉了！和警方達成和解：不要再有任何攻擊

被網友冠上「超商浩克」的朱男，今（7）日凌晨首度針對5月在便利商店和警方發生衝突事件致歉，「日前因為私人感情因素，在超商情緒失控，誤傷兩名員警，也嚇到了超商店員，對社會造成觀感不佳，在此我向大家鄭重的道歉」。

朱男在影片中透露已和警方達成無條件和解，「這段時間謝謝大家的批評跟指教以及替我說話的人，日後我希望這件事情平息過後，可以不要再做出任何對我、對員警、對我太太有任何攻擊的動作」，最後再度深深一鞠躬道歉。

影片曝光後引發網友關注，留言區也湧進許多人為他加油打氣，「如果真的有情緒上無法控制可以求助醫生」、「能勇敢道歉的人是受人尊敬的」、「一開始就這樣就好了，前陣子就不用發文跟網友互嗆了」、「不經一事不長一智，加油」，也有網友歪樓表示「其實黑胡椒雞胸肉真的蠻好吃的，推推」、「都是因為你，害我現在每天都想吃那牌的雞胸肉，不過還是要祝你新婚快樂啦～」。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年05月09日至2023年09月05日。

資料來源：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『中壢超商浩克』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。