基泰大直建案施工不慎，造成隔壁公寓塌陷。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供）

基泰建設大直新建案「基泰大直」因施工不慎，造成鄰近公寓大規模傾斜，甚至其中一棟公寓一樓已經塌陷變地下室，引起高度關注。此事引起PTT網友熱烈討論，有網友估算賠償、安置及重建費用，總規模恐超過3億，但確切金額仍有待相關單位釐清。

基泰今（8日）清晨發布重大訊息指出，相關責任絕不推卸，對受損戶會盡最大慰問、關懷與協助安置，該建案已全面停工，相關損失金額尚待評估中，本案已投保相關保險，理賠事宜將進行處理。

基泰雖強調，此案經過初步評估對本公司之財務及業務尚無重大影響，相關理賠內容，亦待後績協調。由於該建案一坪要價超過110萬，地點又位在大直精華區，引起民眾恐慌與關注。

PTT網友熱烈討論後續賠償責任歸屬，有網友估算恐要拿出超過3億處理此事，且若影響到對街建案「躍大直」影響恐怕上看10億，「重建費2億多，加上五年安置費跟拆遷補償，損害不要再擴大的話，大概3億多。」

該名網友說明，「就算上法院告，也是賠重置費，搞到賠重置費，住戶反而損失，這個案子雙方協議由基泰負責重建，雙方都有利。」他估算重置大概2億多，安置五年一戶一年50萬35戶就是8750萬，拆遷補償看怎麼談，大概也是一戶50-100萬程度。