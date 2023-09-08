副總統賴清德新北萬里老家近日遭爆違建爭議，儘管賴以其建物屬工寮，在法規實施就已存在。但新北市工務局現場勘查後指出，應屬於違建。對此，賴辦昨（7日）晚再由發言人郭雅慧拍短影音強調，外界指控賴家違建是謠言，不料進一步引發PTT鄉民猛烈抨擊。

郭雅慧在臉書發布短影音指出，這兩天聽到錯誤謠言，說賴清德老家是違建，但其實該老家原本是工寮，賴清德就在這邊出生，走路兩分鐘可以到父母親工作的礦坑，且該建築早在民國70年2月實施的北部區域計畫進行建築管制之前就已經存在，從門牌核發日期，以及航照圖等地方都能證明，沒有違規的問題。

至於現在的現況，是因為工寮漏水太嚴重，民國92年到93年進行過整修，時間也早於民國100年時，新北市政府公布的「核發合法房屋證明處理要點」，並沒有違規。郭最後強調，賴清德已表態老家是否為違建，端看新北市政府怎麼認定，會配合並完全尊重。影片結尾還提到，「希望大家以後看到這個訊息，幫幫忙一起做澄清。」

然而對於賴辦的說法，PTT鄉民大多都不買帳，留言怒轟「確定要凹到底了嗎？」、「 我知道小智也沒抄襲阿」、「顏家、柯家表示」、「開始不認錯，塔綠班起手式」、「自己先派網軍打違建、現在燒到自己就造謠」、「那個闢謠一下去，只能凹到底了吧」、「韓國瑜、顏清標肯定沒想到有這一招」、「連被綠營黑到底的韓總都拆了」。

韓國瑜過去在高雄市長時期，因太太李佳芬名下的農舍涉嫌違建，一經確認就請人拆除。