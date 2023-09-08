香港政府已宣布，學校8日停課，示警極端氣候恐將持續到當日中午。同時，也呼籲公司行號，需要優先考慮員工人身安全問題，並妥善分配工作。另外，部分主要大眾交通系統暫停服務，港股上午交易時間也延宕。

香港天文台於7日晚上11時05分發布最高等級的黑色暴風雨警告。截至8日上午7點左右，香港還是在繼續下大雨，這次的暴雨是因為颱風海葵（Haikui）所帶來的，香港多個地區嚴重淹水。

位於九龍尖沙咀的天文台指出，7日晚上11時至午夜期間，降雨量就高達158.1公釐（mm），是自1884年有該數據記錄以來最大量。從一些社交平台得知，香港不少道路已經變成河流，大水也從地鐵站的手扶梯狂瀉。

香港鐵路公司（MTR）網站宣布，由於黃大仙站附近有淹水現象，故觀塘路線列車部分停駛。九巴（KMB）與城巴（Citybus）均表示公共汽車載客服務暫停，城巴也將評估天氣和道路狀況後，再決定之後要不要再開。

香港交易所公告，由於黑色暴雨導致港股8日交易延後。若黑色暴雨警告於中午12時或之前取消，當日下午將恢復交易，並會在取消警告至少兩小時後的整點，或30分開始交易。不過，若警報維持至中午12時，會暫停港股全日交易。

香港的黑色暴雨警告，表示當地一小時內降雨量至少有70公釐，且大雨可能會一直下。香港天文台表示，在過去24小時，香港東部部分地區的雨量已達600公釐，也發出土石流的警告。

上周末，香港才被2018年以來威力最強的颱風蘇拉（Saola）所肆虐，街上的行道樹倒一片，幾乎癱瘓香港的馬路。當時，天文台也發出過去40年以來，第6次最嚴重的大風暴。