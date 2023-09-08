義大利各級公立學校將於15日開學，但羅馬和拉齊奧大區至今仍陷教師荒，教師缺額超過9000名。許多學校可能要延遲開學，教師工會呼籲用現場招聘代替從代課教師名單中找人的方式。
「今日羅馬」（Roma Today）4日報導，教師工會已連續3年要求停止從省籍代課教師名單（Graduatorie Provinciali delle Supplenz，GPS）系統自動篩選找出代課教師的辦法，改用現場招聘。
拉齊奧（Lazio）大區位於義大利中部，人口約590萬，最大城市是首都羅馬。
拉齊奧大區近年教師缺額問題嚴重。報導說，拉齊奧大區約有7萬5600多名教師，為近69萬5000名學生服務，儘管這個地區已僱用約5000名常任約聘教師，但仍不足數千名，將以臨時教師補足。
報導說，在缺額教師中，以數學和物理老師最缺。羅馬市政府已著手增加學校人員和教師工資，以吸引教師到任。（編輯：郭中翰）1120908
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