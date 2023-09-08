到底鵜鶘的醫療團隊出了什麼問題嗎？就在新球季開打前夕，鵜鶘前鋒莫菲卻在最近自主訓練時受傷，8日鵜鶘正式官宣他接受部分半月板摘除手術，預計完全康復時間至少要花10到12周，代表莫非不僅趕不上新球季開打，甚至最晚要到12月才有可能復出打球。
莫菲是在2021年NBA選秀會第17順位被灰熊選上，隨即被交易到鵜鶘，上季表現突飛猛進，不僅場均14.5分、3.6籃板，投籃命中率4成84，罰球命中率9成05，更曾單場轟下41分，還在今年3月26日出戰快艇時，交出三分球投12中10、包辦32分表現。
不過莫菲的突然受傷，只能算是鵜鶘近年傷兵不斷的「冰山一角」，因為鵜鶘陣中兩大主力錫安威廉森、英格拉姆，更是經常傳出傷停噩耗，其中錫安威廉森最為嚴重，最近4季只打了114場，英格拉姆也很常受傷，不僅2021-22年球季只打55場，上季也僅出賽45場。
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