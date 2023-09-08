中國大陸政府公佈新《治安管理處罰法》草案在社交媒體上罕見地引來多名法律學者公開反對。據美國之音報導，這部還在徵求公眾意見階段的草案近日成為了中國網絡上最具爭議的話題，已經有上萬人在中國政府的網站上參與了意見徵求。

中國大陸本周早些時候宣稱，《中華人民共和國治安管理處罰法（修訂草案）》已經經過了全國人大常委會的審議，並開始面向公眾徵求意見。草案的新增內容包括將「有損中華民族精神」和「傷害中華民族感情」的言行列為可被懲罰行為，這引起了不少爭議。

草案並沒有對這兩種行為給出明確定義，從而引發了法律界學者的擔憂。他們認為這恐怕會像目前的「尋釁滋事」罪名一樣成為「口袋條款」，帶來政府權力濫用的風險。

報導引述北京清華大學法學院教授勞東燕在她的微博上寫道：「『有損中華民族精神、傷害中華民族感情』是內涵極為模糊的概念，不同的人會有完全相異的理解與把握，將其作為法律上的處罰標準，必然面臨處罰標準過於模糊的問題，容易造成任意擴張行政處罰的範圍。」

她還警示說，這會刺激民粹主義和極端民族主義情緒的蔓延，從而進一步惡化公眾輿論環境，甚至給中國的外交造成障礙。

勞東燕的這段貼文發表不到兩天已經獲得超過20萬點讚。貼文下一條點贊最高的評論寫道：「支持，模糊最容易造成擴大，最後變成人人自危。」

報導稱，就在上個月，中國因為日本排放核汙水而發起了近年來規模最大的反日宣傳，還推廣虛假信息。一些日本品牌遭到網友群起抵制，搶鹽風潮也蔓延各地。

報導稱，大陸法律專家們的討論與爭議聚焦在草案裡列出的兩條可被懲罰的言行：「在公共場所或者強制他人在公共場所穿著、佩戴有損中華民族精神、傷害中華民族感情的服飾、標誌的」和「製作、傳播、宣揚、散布有損中華民族精神、傷害中華民族感情的物品或者言論的」行為。

報導引述中國的憲法學者童之偉在微博上表示：「建議暫不審議《治安管理處罰法》（修訂草案）第34條第2-3款。『中華民族精神』由誰確認，按什麼程序確認？『中華民族感情』由誰體認，按什麼程序體認和確定？這都是極大的、幾乎無法循法治原則操作的問題。」

這次的草案讓法律學者罕見發聲，也促使部分公眾積極加入討論。「怎麼看治安管理處罰法修訂草案第34條」成為了微博的熱搜話題之一。網民們相互呼籲去中國人大網站的草案徵求意見頁面上留言。這次的意見徵集將截止於9月30日。

報導稱，已經有近5萬人參與該草案的意見徵求，留言近6萬條。作為對比，其他4部同樣在徵集意見的草案各自只收穫了幾百條留言。

連官方媒體《環球時報》特約評論員、前主編胡錫進也發文表示理解對該草案的擔憂。

胡錫進在微博發文稱：「老胡主張立法者對《治安管理處罰法》修訂草案第34條第2、3款的內容做進一步完善，針對疑義將『有損中華民族精神』、『傷害中華民族感情』的情況做出細化。也希望各地公安部門在法案正式公布後，準確把握立法的初衷，不要因為機械和過度執行而觸發公眾情緒，引發違背立法本意的負效應。」

此外，草案的第59條同樣引起學者擔憂。該條規定：「以侮辱、謾罵、威脅、圍堵、攔截等方式阻礙人民警察依法執行職務的，從重處罰。」

報導引述中國政法大學教授趙宏在一篇文章裡表示，將「侮辱」、「謾罵」當作阻礙行為，意味著普通人或許會僅僅因為辱罵就被拘留，這違背了現代法治的「少拘慎罰」觀念。這篇最初發表於中國媒體澎湃新聞的文章已經遭到刪除。

學者和部分網友的擔憂遭到民族主義陣營的批評，一些博主們認為對草案的擔憂是出於反對者自己心裡有鬼。

報導引述博主「正直的磊哥」的微博文章：「只有壞人才會害怕監控攝像頭，不管他們怎麼辯解，拿出什麼道貌岸然的邏輯，但是都不能否認他們屁股是歪的，所以他們反對的東西，一定是我們做對的，所以必須要支持《治安管理處罰法》的修改！」

報導稱，中國公眾對於此次草案支持與不支持的真實比例還不清楚，但目前網絡上的幾個投票都顯示這是一個兩極化嚴重的話題。據《觀察者網》發起的一個微博投票中，6600人表示支持，6000人表示反對。在北京新聞廣播發起的投票，8500人表示支持，6800人表示反對。

中國最初於2005年出台《治安管理處罰法》。這次修訂新增的內容還包括對於考試作弊、組織傳銷、妨礙公共交通工具駕駛、升放攜帶明火的孔明燈（天燈）、高空拋物、無人機「黑飛」等方面的規定。