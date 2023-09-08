高雄市大樹區安和街1棟老舊平房建築，今天上午8時20分發生火警，消防局出動15車32人前往救援，火勢於10分後撲滅，現場發現82歲獨居老人史姓男子逃生不及，命喪火窟，警方初步調查，現場疑有烹調忘記關火產生的燒焦情形，詳細起火原因正深入調查中。（警方提供／林雅惠高雄傳真）

高雄市大樹區安和街1棟老舊平房建築，今天上午8時20分發生火警，消防局出動15車32人前往救援，火勢於10分後撲滅，現場發現82歲獨居老人史姓男子逃生不及，命喪火窟，警方初步調查，現場疑有烹調忘記關火產生的燒焦情形，詳細起火原因正深入調查中。（警方提供／林雅惠高雄傳真）

高雄市大樹區安和街1棟老舊平房建築，今天上午8時20分發生火警，消防局出動15車32人前往救援，火勢於10分後撲滅，現場發現82歲獨居老人史姓男子逃生不及，命喪火窟，警方初步調查，現場疑有烹調忘記關火產生的燒焦情形，詳細起火原因正深入調查中。

警消表示，高雄市大樹區安和街巷口內一棟老舊磚瓦平房建築，今天上午8時20分傳出火警，由於起火點來自1樓廚房，火勢迅速蔓延，8時31分火勢就消滅，警消人員接獲鄰居報案，到場發現廚房內瓦斯桶翻倒及瓦斯外洩，屋主史姓老翁倒臥在瓦斯桶旁，身上有火燒後的燒焦味道，已明顯死亡。

警方現場拉起封鎖線，由鑑識人員到場採證，並聯繫家屬到場；根據死者親戚表示，82歲獨居老翁未婚一人，雖然年老雙腳退化行動不便，但生活仍都自理，不少親戚住附近相互關照，經消防隊火調科初步研判已排除他殺。

警方初步研判火勢起因是史姓老翁煮早餐忘記關火而導致火災，確切死因仍待警方報請檢察官相驗後釐清。